Сенатор рассказал о законопроекте, который позволит приставам отбирать детей

Законопроект о праве приставов отбирать детей, чтобы передать их родителям, с которыми они должны проживать по решению суда, обеспечивает своевременную защиту прав несовершеннолетних детей и позволяет избежать неясности в исполнении решения суда судебными приставами-исполнителями, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В Правительстве поддержали законопроект, разработанный сенатором, с учётом его доработки. Инициатива определяет, что пристав сможет отобрать ребёнка и передать его человеку, с которым суд определил место жительства ребёнка, по исполнительным документам, содержащим требования об определении места жительства ребёнка, о возврате ребёнка, об отобрании или о передаче ребёнка. Сейчас в законе не прописан чёткий порядок действия приставов, в соответствии с которым они могут действовать принудительно, и это затрудняет передачу детей родителю, с которым они должны жить, если второй родитель отказывается добровольно исполнить требование. В кабмине отметили, что необходимо также урегулировать в законодательстве вопрос обязанности родителя передать ребёнка и тему неоднократного принудительного исполнения документов об отобрании и передаче ребёнка, если один из родителей удерживает его вопреки судебному решению.

Законопроект не меняет, а лишь уточняет сложившуюся процедуру, пояснил Кутепов. «По-прежнему в передаче ребёнка должны участвовать органы опеки и попечительства и второй родитель или другой человек, которому его должны передать. Если надо, пристав-исполнитель может привлечь полицейских, психолога, медика, переводчика и так далее», — сказал сенатор.

Сенатор также напомнил, что, согласно Семейному кодексу, при разводе родителей место жительства ребёнка определяется соглашением отца и матери, а если они его не достигли, то решение принимает суд, исходя из интересов ребёнка и с учётом его мнения, если он уже может его выразить. Меры, перечисленные в законопроекте, станут применяться, только если родитель отказывается добровольно передать ребёнка, отметил парламентарий.

По словам Андрея Кутепова, положения инициативы могут быть предложены в качестве поправок к законопроекту, который уже прошёл первое чтение в Госдуме. Эта инициатива группы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации позволяет приставам передавать ребёнка в органы опеки и попечительства, если невозможно немедленно передать его родственнику, которому его должны передать по решению суда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]