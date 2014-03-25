Права детей на жилье защитят при разводе родителей

Законопроект направлен на привлечение разведенных родителей к обеспечению жильем несовершеннолетних детей. Документ также изменит порядок привлечения родителей к участию в дополнительных расходах на детей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Госдуму Федерального Собрания РФ.

Инициатива, принятая депутатами в первом чтении, предполагает внесение поправок в ст. 86 Семейного кодекса, они меняют правовое регулирование вопросов участия родителей в дополнительных расходах на детей.

Принятие законопроекта обеспечит защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в дополнительных обязательствах, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением.

В ст. 86 есть перечень обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении допрасходов, вызванных этими обстоятельствами, и этот перечень не является исчерпывающим. Но указание на события, связанные только с состоянием здоровья ребенка, приводит к тому, что в судебной практике статья толкуется как предполагающая необходимость возмещения расходов исключительно на лечение и реабилитацию ребенка.

Как указано в пояснительной записке, предлагается внести изменение в эту статью, «заменив слова «тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств» словами «тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]