Изымать детей из семьи будут согласно новому закону
Депутаты и сенаторы РФ планируют отозвать законопроекты об изъятии детей из семьи и создать единый закон. Об этом заявила глава временной комиссии Совфеда РФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, сообщают «Вести:Приморье».
«После проведения консультаций законопроекты о порядке изъятия детей из семьи будут отозваны для внесения единого законопроекта», — цитирует ТАСС Мизулину. Ранее она уже вносила пакет поправок в Семейный кодекс РФ.
В июле депутаты Госдумы РФ Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли законопроект, запрещающий отбирать детей у родителей без суда. Исключение составляют случаи, когда необходимо спасти жизнь ребенка. Согласно закону, суд должен принять решение за сутки, передает телеканал 360. Второй проект закона предложила Мизулина. Он уточняет порядок отбора детей у родителей. Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал отложить принятие этих законопроектов, передает RT.
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