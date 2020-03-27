Автоматическое начисление выплат на детей до трех лет продлят

Срок упрощенного оформления пособий на детей продлят до 1 марта следующего года, сообщают «Вести:Приморье».

Этому посвящен закон, который приняла Госдума на пленарном заседании. Документ был принят в первом чтении, а затем и в целом - для ускорения реализации этой важной меры, пишет «РГ».

Речь идет о выплатах на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Автоматическое назначение таких средств уже действовало с 1 апреля по 1 октября 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, а со 2 октября для продления выплаты нужно подавать заявление. То есть окончание действия этой меры совпало с новым всплеском заболеваемости COVID-19.

Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов. Как ранее объяснил один из авторов поправок, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, в нынешней сложной ситуации необходимо "поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств". Выплаты на фоне пандемии продолжат начисляться "автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений".

- Поскольку возник правовой разрыв, неопределенность - со 2 октября уже не действует прежняя норма о беззаявительном порядке - то в нашем законопроекте мы распространяем установленные им правоотношения на период с 1 октября, - заявил на пленарном заседании Андрей Исаев. - Тем не менее, эта правовая неопределенность для целого ряда семей сегодня существует, ее нужно преодолеть как можно быстрее.

Для ускорения принятия этой меры депутаты сразу же передали документ в верхнюю палату - сенаторы, как стало известно, планируют ее рассмотрение на сегодняшней "пленарке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]