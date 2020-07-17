Порядок начисления выплат на детей продлил президент

Для ограничения социальных контактов в период пандемии коронавируса родители, чтобы подать заявление на ежемесячные выплаты на детей до трех лет, смогут не посещать Пенсионный фонд или организации соцзащиты, сообщают «Вести:Приморье».

Президент подписал закон, по которому срок автоматического начисления выплат на первого и второго ребенка до трех лет продлевается до марта следующего года. Такой порядок действовал с апреля и заканчивался в октябре. Речь идет о семьях, среднедушевой размер дохода которых не больше двух прожиточных минимумов, уточняет ТАСС.

Разработчики надеются, что ограничив социальные контакты, удастся сохранить здоровье родителей и детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]