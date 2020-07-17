Новости Общество Экономика
Сегодня, 20:02

Порядок начисления выплат на детей продлил президент

Порядок начисления выплат на детей продлил президент

Источник фото: pixabay.com

Для ограничения социальных контактов в период пандемии коронавируса родители, чтобы подать заявление на ежемесячные выплаты на детей до трех лет, смогут не посещать Пенсионный фонд или организации соцзащиты, сообщают «Вести:Приморье».

Президент подписал закон, по которому срок автоматического начисления выплат на первого и второго ребенка до трех лет продлевается до марта следующего года. Такой порядок действовал с апреля и заканчивался в октябре. Речь идет о семьях, среднедушевой размер дохода которых не больше двух прожиточных минимумов, уточняет ТАСС.

Разработчики надеются, что ограничив социальные контакты, удастся сохранить здоровье родителей и детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме