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О трех выплатах в августе на детей напомнили в Пенсионном фонде

О трех выплатах в августе на детей напомнили в Пенсионном фонде

В августе россияне смогут получить сразу три пособия на несовершеннолетних детей. Однако выплаты получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявления на помощь от государства в условиях пандемии коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».  Других дополнительных субсидий не предусмотрено.

Как пояснили в Пенсионном фонде РФ, семьи с детьми от 3 до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь. На пособия также имеют право семьи с детьми от трех до семи лет, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер таких выплат зависит от региона проживания семьи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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