50% компенсации по оплате за ЖКХ: останется ли услуга у одной из категории граждан

Ветеранам боевых действий ещё с 1995 года положена 50-процентная компенсация по оплате жилых помещений, но из-за разночтений в формулировках законов, возникших несколько лет назад, некоторые управляющие компании не учитывают часть льготы, а это несколько сотен рублей ежемесячно. Чтобы убрать неоднозначное толкование, в Госдуме разработали поправки в Закон «О ветеранах», сообщают «Вести:Приморье». Председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала «Парламентской газете», как именно законодатели намерены устранить несправедливость.

Для простых россиян понятие «жилищно-коммунальные услуги», или попросту «коммуналка» — это некий цельный блок, строки из таблицы в платёжном документе. Для тех, кто начисляет плату за ЖКУ, «жилищная» и «коммунальная» части разграничены.

Коммунальные ресурсы — это холодная и горячая вода, электричество и отопление, тепловая энергия, газ. Также в перечень коммунальных услуг входят отведение сточных вод и вывоз мусора. А плата за жилое помещение «покрывает» услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также начисления за холодную и горячую воду, электроэнергию, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества, за водоотведение в этих же целях.

При этом ФЗ «О ветеранах» даёт им право компенсировать половину расходов только на оплату жилых помещений. С начала 2017 года в её состав включили и расходы на общедомовые нужды, до этого находившиеся в «коммунальной» части, федеральных льгот по оплате которой у ветеранов нет. К ним, например, относится освещение лестничной клетки. Такая перетасовка привела к неоднозначному толкованию льготы для ветеранов боевых действий, которое в свою пользу стали делать некоторые коммунальщики.

В декабре 2019 года в думский Комитет по жилищной политике и ЖКХ обратился Роман Голяков-Роматовский, глава управляющей компании из Углича в Ярославской области. Он попросил разъяснить, необходимо ли при расчёте суммы компенсации, подлежащей выплате в соответствии с Законом «О ветеранах», включать расходы за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

«Затруднение возникло из-за того, что в этом законе в расшифровке жилищной услуги не учитывалась общедомовая часть. Причём для участников Великой Отечественной войны это было сделано, а для ветеранов боевых действий почему-то использовали другую формулировку. Мы поняли, что тут без корректировки законодательства не обойтись», — объяснила Галина Хованская.

И законодатели, и ветеранские организации не сразу заметили прореху в законодательстве, признаёт член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Разница в размере компенсации кому-то покажется небольшими деньгами — несколько сотен рублей в ту или другую сторону. Но ветеранам обидно, что им приходится доказывать право на льготу, которую им фактически урезали, тут дело принципа», — сказал сенатор «Парламентской газете».

По его мнению, многочисленных судебных обращений до сих пор не было, потому что ветераны считают такие разбирательства ниже своего достоинства.

Документ, проект которого уже направлен в Правительство, предоставит ветеранам боевых действий компенсацию расходов по оплате за холодную воду, горячую воду, электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

«Указанный платёж обусловлен не личным потреблением ветераном боевых действий коммунальной услуги, а целями управления многоквартирным домом, надлежащего его содержания, поэтому он является вспомогательным по отношению к плате за управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сразу после того, как будет получено заключение кабмина, Хованская обещает внести законопроект в Госдуму вместе с соавтором, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Одновременно во фракции «Единая Россия» разрабатывают другой законопроект, который также касается ветеранских льгот. На заседании Комитета Госдумы по труду и социальной политике 20 марта депутат от партии «Единая Россия» Ольга Павлова сообщила, что разработала законодательную инициативу о восстановлении компенсации за вывоз твёрдых коммунальных отходов. В 2015 году её перенесли из числа жилищных услуг в коммунальные. То есть произошла рокировка, обратная той, что была с расходами на общедомовые нужды.

Депутат указала, что изменения в жилищном законодательстве не должны повлечь уменьшение социальных гарантий для граждан. Над законопроектом трудится рабочая группа, а Минстрой России уже поддержал инициативу. Работа по возвращению в российское законодательство всех положенных льгот и надбавок ветеранам боевых действий будет продолжаться, пообещала Павлова.

«Наши законопроекты не противоречат, а в какой-то степени дополняют друг друга», — отреагировала Галина Хованская на инициативу коллег.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]