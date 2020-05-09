Цветы и гирлянды возложили к Вечному огню в Уссурийске
В Уссурийске на Аллее Памяти возле штаба Пятой Краснознаменной общевойсковой Армии состоялась церемония возложения цветов в честь праздника 9 Мая. В ней приняли участие командующий Пятой Армией Олег Цеков, глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, председатель Думы Уссурийского городского округа Александр Черныш и другие, сообщают «Вести:Приморье».
В память о погибших в боях солдатах и офицерах была проведена панихида и объявлена минута молчания, прозвучал оружейный салют.
На площади Победы цветы к мемориалу воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, возложили руководители органов местного самоуправления, депутаты Законодательного собрания Приморского края, Думы Уссурийского городского округа, командиры воинских соединений, члены местного отделения партии «Единая Россия».
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