Новости Общество
Сегодня, 13:36

Цветы и гирлянды возложили к Вечному огню в Уссурийске

Цветы и гирлянды возложили к Вечному огню в Уссурийске

В Уссурийске на Аллее Памяти возле штаба Пятой Краснознаменной общевойсковой Армии состоялась церемония возложения цветов в честь праздника 9 Мая. В ней приняли участие командующий Пятой Армией Олег Цеков, глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, председатель Думы Уссурийского городского округа Александр Черныш и другие, сообщают «Вести:Приморье».

В память о погибших в боях солдатах и офицерах была проведена панихида и объявлена минута молчания, прозвучал оружейный салют.

На площади Победы цветы к мемориалу воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, возложили руководители органов местного самоуправления, депутаты Законодательного собрания Приморского края, Думы Уссурийского городского округа, командиры воинских соединений, члены местного отделения партии «Единая Россия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме