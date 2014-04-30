Олег Кожемяко обзвонил с поздравлениями ветеранов войны Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 9 мая, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летней годовщиной Победы. Глава региона позвонил тем, кто стойко защищал родные рубежи, и сказал слова благодарности от себя и жителей края, сообщают «Вести:Приморье».

Одним из первых, к кому обратился Губернатор, стал Николай Яковлевич Москаленко. В военное время он служил в артиллерийском дивизионе, сопровождал военные грузы из Приморья в Москву. Позже участвовал в военных действиях против Японии. На фронте погибли два брата Николая Яковлевича, а под Сталинградом отдал жизнь за Победу его отец.

В День Победы ветеран отмечает почетный 94-летний день рождения.

«Николай Яковлевич, хочу поздравить вас с 9 мая, пожелать здоровья, бодрости духа. Мы по праву гордимся вашими подвигами и как фронтовика, и артиллериста, и как человека, который сопровождал военные грузы и принимал участие в боевых действиях. Благодаря вам у нас уже 75 лет – только мирное небо над головой», – подчеркнул Губернатор.

Ветеран, в свою очередь, отметил, что ему приятно слышать добрые слова от Губернатора края, и поблагодарил за эффективную работу на благо Приморья.

«Спасибо большое! Молодцы!», – ответил Николай Яковлевич.

Олег Кожемяко позвонил также Павлу Евстафьевичу Евстратенко. Ветеран служил связистом во время Великой Отечественной войны и участвовал во взятии Кенигсберга, за что награжден медалями.

«Павел Евстафьевич, от всей души хочу поздравить с 9 мая и выразить благодарность за ваши подвиги. Мы знаем из истории, насколько укреплен был Кенигсберг. Мой отец в 1951 году был призван на флот и как раз попал в Кенигсберг. Тогда прошло шесть лет после войны. Он рассказывал, что это была за крепость. Вы подаете пример, как нужно жить и работать, как преодолевать трудности, с которыми может столкнуться человек», – подчеркнул Губернатор.

Еще один звонок предназначался Василию Васильевичу Кочубею, который в сентябре 1941-ого отправился рядовым под Сталинград в пехотно-стрелковый полк, а затем в школу сержантов на Кавказ. Благодаря хорошей физической подготовке он попал в школу военного альпинизма, где стал инструктором по подготовке спецгрупп лыжников для «заброски» в тыл врага.

После войны Василий Васильевич был награжден первой медалью «За Победу над Германией» в 1946 году.

«Василий Васильевич, хочу поздравить вас с 9 мая, пожелать крепчайшего здоровья и поблагодарить за совершенный подвиг. Мы гордимся и берем с вас пример. Приморье сейчас тоже испытывает сложности, которые, правда, не идут ни в какое сравнение с опасностью военного времени. Я думаю, приморцы, сохранившие характер дедов и предков, обязательно их преодолеют, и 3 сентября мы соберемся и встретим праздник, как и подобает – с парадом, шествием и солдатской кашей», – отметил Олег Кожемяко.

Ветеран в ответ подчеркнул, что был очень рад услышать поздравления лично от Губернатора в День Победы.

«А я в ответ поздравляю вас! Желаю добра, счастья, удачи! Я имею стаж 75 лет, только в прошлом году уволился. 35 лет проработал в госпитале. Мне очень приятно, что вы позвонили, несмотря на занятость нашли время поговорить с ветеранами», – обратился Василий Васильевич к главе региона.

Поздравления от губернатора получила и ветеран Великой Отечественной войны Ольга Аврамовна Паладич.

«Ольга Аврамовна, вы прошли войну и знаете не понаслышке о тех бедах и проблемах, которые принесла война, об опасности, которая подстерегала каждый день, о напряженном труде в тылу, который позволял сформировать все необходимое для фронта. Ваш подвиг является образцом того, как следует жить, преодолевать трудности, уметь браться за любую работу, выполнять ее и идти дальше. Я желаю вам здоровья, берегите себя в это непростое время», – заявил губернатор.

Губернатор Приморья поблагодарил за Победу 9 мая также Николая Артемьевича Лепеева. Ветеран был призван на фронт в 1942 году. Формировал маршевые роты. Воевал пехотинцем-автоматчиком.

Кроме того, поздравления от губернатора Приморского края получили ветераны Великой Отечественной войны: Юлия Михайловна Васильева, Нина Никитична Грункова, Анатолий Федотович Лавров, Антонина Ипполитовна Нечипорюк и Анатолий Алексеевич Кокин, отметили в пресс-службе правитльства края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]