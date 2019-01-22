«Срок - трое суток»: новые штрафы для водителей обсуждают эксперты

Вокруг новой редакции «водительской» главы КоАП продолжаются споры чиновников и экспертов. И если штрафные тарифы законотворцы пока согласились оставить неизменными, то на дальнейшие уступки и смягчения тех или иных наказаний для водителей бюрократы идут крайне неохотно, сообщают «Вести:Приморье». Почему общественность снова недовольна поправками Минюста, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» направили письмо заместителю главы Минюста России Денису Новаку с предложением внести изменения в текущую редакцию проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

БЕЗ ПРАВА НА ЗАЩИТУ

По их мнению, доработанная Минюстом версия не содержит возможности обеспечить право на качественную защиту водителей — особенно в части ошибочных штрафов, выписанных по материалам автоматических средств фиксации нарушений.

Для того, чтобы автомобилистам стало бы хоть немного проще доказать свою невиновность, эксперты рабочей группы предложили привлекать к ответственности штрафников, «пойманных» объективами дорожных камер, не позднее чем через трое суток с момента регистрации правонарушения.

ШТРАФНОЙ КЛАССИФИКАТОР

Также в законопроект Минюста предлагается включить классификацию нарушений Правил дорожного движения, распределенных по грубости и степени общественной̆ опасности: низкая — все нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа; средняя — нарушения, для которых предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения права управления транспортным средством и высокой̆ степени опасности — все нарушения, для которых предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения права управления транспортным средством, административного ареста или исправительных работ.

МЫ ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

Кроме того, общественники настаивают на необходимости введения системы предупреждений для впервые проштрафившихся водителей, совершивших правонарушение низкой̆ степени опасности. Если у водителя меньше пяти незначительных взысканий за год и отсутствуют нарушения других категорий, то по нарушениям, где присутствует альтернатива (штраф или лишение), должен применяться только штраф.

Для тех случаев, когда собственник автомобиля не является виновным лицом, предлагается прописать в законопроекте упрощенную процедуру освобождения автовладельца от ответственности по электронному уведомлению от другого водителя. А если владелец продал транспортное средство, то, по мнению экспертов, необходимо в законопроекте предусмотреть отдельную упрощенную процедуру снятия ответственности с такого водителя с использованием портала государственных услуг Российской̆ Федерации.

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

- Внося поправки в текущую редакцию КоАП, мы не отказываемся от версии, предложенной нами на «круглом столе» с представителями Министерства юстиции и ГИБДД, — комментирует ситуацию руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Наша рабочая группа считает риск-ориентированный подход в КоАП очень перспективным и, самое главное, позволяющим добиться справедливости и, одновременно, безопасности, если говорить о дорожном движении. Очевидно, что многие предложения должны быть предварительно проверены и протестированы в рамках специального научного эксперимента, однако уже сейчас можно создать юридический задел для имплементации риск-ориентированного подхода в будущем. Мы очень надеемся, что текущая ситуация, когда несмотря на все ошибки и огрехи системы именно водитель должен доказывать свою невиновность, а ему никто ничего не должен, будет преломляться.

НЕ ТОЛЬКО КНУТ

- Мы считаем, что быть страной лидером по числу взимаемых штрафов — это совсем не забота о безопасности. Если говорить о наведении порядка на дорогах и реальном сокращении числа аварий, здесь уместен подход мотивирования водителей к аккуратному и внимательному управлению автомобилем. Но при таком подходе нужен не только кнут, поэтому эксперты рабочей группы внесли предложение не штрафовать водителей за первое не грубое нарушение за год, — пояснил Петр Шкуматов.

Напомним, что на этапе обсуждения проекта, эксперты ОНФ и общества «Синие ведерки» предложили закрепить принцип презумпции невиновности при фиксации нарушений с помощью камер. Однако представители Минюста решили сохранить действующий принцип «докажи, что ты не верблюд», но включили в проект и новые положения, учитывающие только некоторые предложения экспертов ОНФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]