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Ужесточение наказания за побои: в МВД отказались от этой идеи

Ужесточение наказания за побои: в МВД отказались от этой идеи

Источник фото: pixabay.com

В министерстве сочли это нецелесообразным, а декриминализацию побоев оправданной

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства пояснили ТАСС. В министерстве напомнили, что ранее с Минюстом РФ прорабатывался вопрос об ужесточении наказания: предлагалось назначать вместо штрафа административный арест.

"Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной", - пояснили в МВД.

Статья 6.1.1 ("Побои") Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. В то же время статья 116.1 ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") Уголовного кодекса РФ среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей.

При этом в МВД считают оправданной декриминализацию побоев. "Перевод большинства уголовно наказуемых побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве", - пояснили в министерстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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