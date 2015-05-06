Машины останавливают: действия полицейских удивили водителей
Во Владивостоке и Находке полицейские вручили водителям георгиевские ленточки, сообщают «Вести:Приморье».
Во Владивостоке и Находке сотрудники Госавтоинспекции совместно с членами Общественных советов присоединились к акции «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты в России стали символом военной доблести и славы, выражением нашего уважения к ветеранам, данью памяти павшим на поле боя, благодарностью людям, отдавшим все для Победы.
Сотрудники ГИБДД поздравили участников дорожного движения с праздником. Полицейские и общественники останавливали машины и раздавали символ Победы водителям и пассажирам, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.
Полицейские прикрепили георгиевские ленты на форменное обмундирование, а также украсили ими свои патрульные автомобили, как дань памяти победителям в Великой Отечественной войне.
Некоторые водители признавались, что получили ленточки впервые, а также просили ленточку для своих родственников. Всего за время акции сотрудниками приморской полиции было роздано более 1000 георгиевских лент.
Сотрудники органов внутренних дел Приморского края и члены Общественных советов при территориальных отделах полиции поздравляют граждан с праздником Великой Победы, желают всем безопасного празднования и безаварийной езды.
Комментировать: