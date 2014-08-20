Прокуратура контролирует своевременность дезинфекции автобусов во Владивостоке

Сотрудники прокуратуры выехали на вечерние проверки автомоек, на которых дезинфицируют городские автобусы.

Автомоечный комплекс на остановке «Заря» - одна из сервисных точек, где каждый вечер, начиная с 20.00 часов, начинается «дезинфекционный аврал». Водители после смены загоняют сюда автобусы для борьбы с невидимым, но очень опасным пассажиром - коронавирусом.

Юрий Степин, директор автотранспортной компании: "У нас около ста единиц техники. Ежедневно все автобусы проходят дезифекцию, которые будут работать на следующий день. Автобусы или с гаража сюда приезжают или сразу с маршрута".

Если у транспортников нет возможности самим обрабатывать свои автобусы, каждая из компаний должна заключить договор с организацией, у которой для этого есть лицензия, оборудование и обученный персонал.

Юрий Степин, директор автотранспортной компании: "Вносится все в журнал сведений. А потом специально обученный человек вносит это все в единый реестр. Чтобы при проверке сотрудниками было видно, что автобус обработан и он есть в реестре".

Виталий Андриевский, дезинфектор: "Это «Касей» - тридцатый. Обрабатываем составом воды со специальным химическим раствором. Это «Ника-Экстра-М»".

Количество заболевших коронавирусом в крае растет. Обработка автобусов и трамваев потенциально может снизить эти цифры. Транспортников контролируют сотрудники прокуратуры, которые лично выезжают на место к вечернему авралу.

Антон Каплунов, прокурор Советского района Владивостока, советник юстиции: "По результатам контрольных проверок установлено, что руководителями транспортных предприятий приняты достаточные меры для нераспространения инфекции. Закуплены маски для водителей, есть информация в салоне о соблюдении дистанции, и кроме того прокуратура взяла на контроль своевременность обработки салонов автобусов".

Победить опасную заразу пока не удается. Поливать салоны автобусов спецсредствами будут еще долго. Возможно, дезинфекцию общественного транспорта следует сделать обязательной практикой, вне зависимости от пандемий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]