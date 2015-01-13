Спрос на рынке недвижимости во Владивостоке возвращается на докризисный уровень

Аналитики "Авито Недвижимости" зафиксировали восстановление рынка недвижимости в России после резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Авито Недвижимости", показатели спроса в целом по стране выросли на 46,7% в сравнении с самой нижней точкой падения на начало апреля. В итоге покупательская способность вышла на докризисный уровень конца февраля-начала марта. С этим связаны и изменения в цене: в апреле 2020 года во Владивостоке цена за квадратный метр в новостройке выросла на впечатляющие 69% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года; увеличение цены - на 3,4% - зафиксировано и на вторичную недвижимость. При этом аналогичная ситуация наблюдается и с ростом пользователей на платформе, число которых по России не только достигло, но даже превысило показатели докризисного уровня на 3%, в общей сложности поднявшись на 24,5%.

Недвижимость остается для россиян наиболее приоритетным направлением для инвестиций, которое в условиях неопределенности позволяет не только сохранить сбережения, но и быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому, несмотря на кратковременный спад спроса, развитие рынка пошло по U-образному сценарию. С введением ограничений в начале марта, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, аналитики Авито Недвижимости зафиксировали повышение интереса пользователей на недвижимость как наиболее надежный вид капиталовложений.

График 1. Динамика спроса на рынке недвижимости на платформе Авито, февраль-май 2020

График 2. Динамика количества пользователей на платформе Авито Недвижимость, февраль-май 2020.

Иван Дубровин, управляющий директор Авито Недвижимости: «Несмотря на то, что люди сейчас ограничены в передвижениях и не могут лично присутствовать при совершении сделок, интерес к недвижимости активно растет изо дня в день. В условиях непростой обстановки люди видят в этом способ не только сохранить свои сбережения, но и даже превратить их в постоянный заработок. Как только карантинные ограничения снимут и заработают базовые институты инфраструктуры (МФЦ / регистраторы, нотариусы, etc.), по нашим прогнозам, отложенный спрос в виде просмотров объявлений и запросов контактов превратится в реальные сделки».

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали спрос по разным категориям жилья для покупки и долгосрочной аренды. Так, интерес пользователей к коммерческой недвижимости вырос на 20,8% относительно нижней точки отрицательного пика и сравнялся с докризисным уровнем, который отмечался положительной динамикой в конце марта.

На новостройки фиксируется ажиотажный спрос в текущем году. По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на новостройки в целом по России вырос на 2,6%. И уже к концу апреля рост показателей на разные типы жилья продолжился, например: на 14% — для студий и 19% — для однокомнатных квартир по всей стране. Таким ускоренным темпам роста также способствует дополнительная государственная поддержка через доступную ипотеку до 6,5% на покупку первого жилья, а также помощь от девелоперов в виде скидок и акций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]