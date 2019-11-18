Во Владивостоке цены на новостройки за квартал выросли на 5,4%

Новое жилье продолжает дорожать, при этом пользуется высоким спросом, показывают данные Авито Недвижимость за I квартал 2020 года. Россияне продолжают интересоваться недвижимостью даже в самоизоляции, ожидается продолжение роста и цен, и спроса: так, в середине апреля в сравнении со второй половиной марта спрос на новостройки по всей стране вырос почти на 16%. В среднем по Владивостоку за год цена за квадратный метр в новостройке выросла на 8,4%, за I квартал 2020 года - на 5,4%.

Во Владивостоке средняя стоимость квадратного метра в новостройках в I квартале 2020 года составила 123307 рублей. Это на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (113793 рубля) и на 5,4% больше, чем в IV квартале 2019 года (117021 рубль). При этом Владивосток на 2 месте среди крупных городов России по стоимости квадратного метра.

В I квартале 2020 года цены на первичную недвижимость выросли больше всего в Сочи (7,8%), Нижнем Новгороде (6,2%), Волгограде (5,9%), Санкт-Петербурге и Владивостоке (5,4% в обоих городах). При этом стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась во всех регионах, за исключение Новосибирска (-0,86%). Тем не менее это компенсировалось ощутимым ростом на протяжении прошлого года (12,2%).

Согласно расчетам аналитиков, средняя цена за квадратный метр по России составляет 84 775 рублей. Только в четырех городах цены превышают данный уровень. Открывает рейтинг самых дорогих городов Москва (188 991 рубль за квадратный метр), на втором месте Владивосток (123 307 рублей), на третьем – Санкт-Петербург (112 449 рублей), замыкает четверку Сочи (109 376 рублей) При этом в Москве за I квартал 2020 года эксперты зафиксировали серьезное снижение темпов роста цен – 0,5%, хотя за прошлый год он составил 10,8%.

По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на новостройки в целом по России вырос на 2,6%. Предложение за год увеличилось на 15%. Высокий интерес населения связан с тем, что новое жилье является хорошей инвестицией, которая традиционно позволяет сберечь накопления и выгодно вложить деньги. В кризисный период интерес к покупке недвижимости сохраняется.

“Спрос при этом может дополнительно поддерживаться государством через доступную ипотеку и поддержку девелоперов, многие из которых уже попали в список системообразующих предприятий. Застройщики,в свою очередь, будут поддерживать интерес к рынку, предлагая различные скидки и акции. Режим самоизоляции не помешает совершать сделки, многие этапы покупки квартиры давно перешли в онлайн. Позитивным фактором для рынка недвижимости также стало распространение эскроу-счетов, которые призваны обезопасить проведение расчетов между продавцом и покупателем при совершении крупных сделок”, — отмечает руководитель категории новостроек Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости





Города I квартал 2019 г., руб. IV квартал 2019 г., руб. I квартал 2020 г., руб. Изменение за год Изменение за квартал Москва 170517 188021 188991 10,83% 0,52% Владивосток 113793 117021 123307 8,36% 5,37% Санкт-Петербург 101902 106760 112499 10,40% 5,38% Сочи 89146 101444 109376 22,69% 7,82% Казань 72985 78293 80000 9,61% 2,18% Севастополь 67979 72908 75203 10,63% 3,15% Екатеринбург 68969 70429 72727 5,45% 3,26% Симферополь 67024 70914 71562 6,77% 0,91% Нижний Новгород 60132 66857 70982 18,04% 6,17% Тюмень 57749 62076 64918 12,41% 4,58% Уфа 62498 63792 64000 2,40% 0,33% Новосибирск 56420 63878 63327 12,24% -0,86% Иркутск 55000 61039 63158 14,83% 3,47% Пермь 55963 61082 61822 10,47% 1,21% Красноярск 51673 54177 55403 7,22% 2,26% Ростов-на-Дону 48445 51599 52172 7,69% 1,11% Самара 49120 51189 51995 5,85% 1,57% Калининград 48600 50153 51489 5,94% 2,66% Воронеж 46000 48582 49754 8,16% 2,41% Волгоград 43749 45927 48624 11,14% 5,87% Краснодар 43402 46670 46766 7,75% 0,21% Ульяновск 42616 42858 43128 1,20% 0,63% Омск 41463 42847 42966 3,62% 0,28% Челябинск 36189 37243 37930 4,81% 1,84% Саратов 29521 30023 31160 5,55% 3,79%

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]