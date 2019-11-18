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Вчера, 17:23

Во Владивостоке цены на новостройки за квартал выросли на 5,4%

Во Владивостоке цены на новостройки за квартал выросли на 5,4%

Новое жилье продолжает дорожать, при этом пользуется высоким спросом, показывают данные Авито Недвижимость за I квартал 2020 года. Россияне продолжают интересоваться недвижимостью даже в самоизоляции, ожидается продолжение роста и цен, и спроса: так, в середине апреля в сравнении со второй половиной марта спрос на новостройки по всей стране вырос почти на 16%. В среднем по Владивостоку за год цена за квадратный метр в новостройке выросла на 8,4%, за I квартал 2020 года - на 5,4%.

Во Владивостоке средняя стоимость квадратного метра в новостройках в I квартале 2020 года составила 123307 рублей. Это на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (113793 рубля) и на 5,4% больше, чем в IV квартале 2019 года (117021 рубль). При этом Владивосток на 2 месте среди крупных городов России по стоимости квадратного метра.

В I квартале 2020 года цены на первичную недвижимость выросли больше всего в Сочи (7,8%), Нижнем Новгороде (6,2%), Волгограде (5,9%), Санкт-Петербурге и Владивостоке (5,4% в обоих городах). При этом стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась во всех регионах, за исключение Новосибирска (-0,86%). Тем не менее это компенсировалось ощутимым ростом на протяжении прошлого года (12,2%).

Согласно расчетам аналитиков, средняя цена за квадратный метр по России составляет 84 775 рублей. Только в четырех городах цены превышают данный уровень. Открывает рейтинг самых дорогих городов Москва (188 991 рубль за квадратный метр), на втором месте Владивосток (123 307 рублей),  на третьем – Санкт-Петербург (112 449 рублей), замыкает четверку Сочи (109 376 рублей) При этом в Москве за I квартал 2020 года эксперты зафиксировали серьезное снижение темпов роста цен – 0,5%, хотя за прошлый год он составил 10,8%.

По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на новостройки в целом по России вырос на 2,6%. Предложение за год увеличилось на 15%. Высокий интерес населения связан с тем, что новое  жилье является хорошей инвестицией, которая традиционно позволяет сберечь накопления и выгодно вложить деньги. В кризисный период интерес к покупке недвижимости сохраняется.

“Спрос при этом может дополнительно поддерживаться государством через доступную ипотеку и поддержку девелоперов, многие из которых уже попали в список системообразующих предприятий. Застройщики,в свою очередь, будут поддерживать интерес к рынку, предлагая различные скидки и акции. Режим самоизоляции не помешает совершать сделки, многие этапы покупки квартиры давно перешли в онлайн. Позитивным фактором для рынка недвижимости также стало распространение эскроу-счетов, которые призваны обезопасить проведение расчетов между продавцом и покупателем при совершении крупных сделок”, — отмечает руководитель категории новостроек Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости


Города

I квартал 2019 г., руб.

IV квартал 2019 г., руб.

I квартал 2020 г., руб.

Изменение за год

Изменение за квартал

Москва

170517

188021

188991

10,83%

0,52%

Владивосток

113793

117021

123307

8,36%

5,37%

Санкт-Петербург

101902

106760

112499

10,40%

5,38%

Сочи

89146

101444

109376

22,69%

7,82%

Казань

72985

78293

80000

9,61%

2,18%

Севастополь

67979

72908

75203

10,63%

3,15%

Екатеринбург

68969

70429

72727

5,45%

3,26%

Симферополь

67024

70914

71562

6,77%

0,91%

Нижний Новгород

60132

66857

70982

18,04%

6,17%

Тюмень

57749

62076

64918

12,41%

4,58%

Уфа

62498

63792

64000

2,40%

0,33%

Новосибирск

56420

63878

63327

12,24%

-0,86%

Иркутск

55000

61039

63158

14,83%

3,47%

Пермь

55963

61082

61822

10,47%

1,21%

Красноярск

51673

54177

55403

7,22%

2,26%

Ростов-на-Дону

48445

51599

52172

7,69%

1,11%

Самара

49120

51189

51995

5,85%

1,57%

Калининград

48600

50153

51489

5,94%

2,66%

Воронеж

46000

48582

49754

8,16%

2,41%

Волгоград

43749

45927

48624

11,14%

5,87%

Краснодар

43402

46670

46766

7,75%

0,21%

Ульяновск

42616

42858

43128

1,20%

0,63%

Омск

41463

42847

42966

3,62%

0,28%

Челябинск

36189

37243

37930

4,81%

1,84%

Саратов

29521

30023

31160

5,55%

3,79%
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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