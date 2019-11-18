Во Владивостоке цены на новостройки за квартал выросли на 5,4%
Новое жилье продолжает дорожать, при этом пользуется высоким спросом, показывают данные Авито Недвижимость за I квартал 2020 года. Россияне продолжают интересоваться недвижимостью даже в самоизоляции, ожидается продолжение роста и цен, и спроса: так, в середине апреля в сравнении со второй половиной марта спрос на новостройки по всей стране вырос почти на 16%. В среднем по Владивостоку за год цена за квадратный метр в новостройке выросла на 8,4%, за I квартал 2020 года - на 5,4%.
Во Владивостоке средняя стоимость квадратного метра в новостройках в I квартале 2020 года составила 123307 рублей. Это на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (113793 рубля) и на 5,4% больше, чем в IV квартале 2019 года (117021 рубль). При этом Владивосток на 2 месте среди крупных городов России по стоимости квадратного метра.
В I квартале 2020 года цены на первичную недвижимость выросли больше всего в Сочи (7,8%), Нижнем Новгороде (6,2%), Волгограде (5,9%), Санкт-Петербурге и Владивостоке (5,4% в обоих городах). При этом стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась во всех регионах, за исключение Новосибирска (-0,86%). Тем не менее это компенсировалось ощутимым ростом на протяжении прошлого года (12,2%).
Согласно расчетам аналитиков, средняя цена за квадратный метр по России составляет 84 775 рублей. Только в четырех городах цены превышают данный уровень. Открывает рейтинг самых дорогих городов Москва (188 991 рубль за квадратный метр), на втором месте Владивосток (123 307 рублей), на третьем – Санкт-Петербург (112 449 рублей), замыкает четверку Сочи (109 376 рублей) При этом в Москве за I квартал 2020 года эксперты зафиксировали серьезное снижение темпов роста цен – 0,5%, хотя за прошлый год он составил 10,8%.
По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на новостройки в целом по России вырос на 2,6%. Предложение за год увеличилось на 15%. Высокий интерес населения связан с тем, что новое жилье является хорошей инвестицией, которая традиционно позволяет сберечь накопления и выгодно вложить деньги. В кризисный период интерес к покупке недвижимости сохраняется.
“Спрос при этом может дополнительно поддерживаться государством через доступную ипотеку и поддержку девелоперов, многие из которых уже попали в список системообразующих предприятий. Застройщики,в свою очередь, будут поддерживать интерес к рынку, предлагая различные скидки и акции. Режим самоизоляции не помешает совершать сделки, многие этапы покупки квартиры давно перешли в онлайн. Позитивным фактором для рынка недвижимости также стало распространение эскроу-счетов, которые призваны обезопасить проведение расчетов между продавцом и покупателем при совершении крупных сделок”, — отмечает руководитель категории новостроек Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.
Средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости
|
Города
|
I квартал 2019 г., руб.
|
IV квартал 2019 г., руб.
|
I квартал 2020 г., руб.
|
Изменение за год
|
Изменение за квартал
|
Москва
|
170517
|
188021
|
188991
|
10,83%
|
0,52%
|
Владивосток
|
113793
|
117021
|
123307
|
8,36%
|
5,37%
|
Санкт-Петербург
|
101902
|
106760
|
112499
|
10,40%
|
5,38%
|
Сочи
|
89146
|
101444
|
109376
|
22,69%
|
7,82%
|
Казань
|
72985
|
78293
|
80000
|
9,61%
|
2,18%
|
Севастополь
|
67979
|
72908
|
75203
|
10,63%
|
3,15%
|
Екатеринбург
|
68969
|
70429
|
72727
|
5,45%
|
3,26%
|
Симферополь
|
67024
|
70914
|
71562
|
6,77%
|
0,91%
|
Нижний Новгород
|
60132
|
66857
|
70982
|
18,04%
|
6,17%
|
Тюмень
|
57749
|
62076
|
64918
|
12,41%
|
4,58%
|
Уфа
|
62498
|
63792
|
64000
|
2,40%
|
0,33%
|
Новосибирск
|
56420
|
63878
|
63327
|
12,24%
|
-0,86%
|
Иркутск
|
55000
|
61039
|
63158
|
14,83%
|
3,47%
|
Пермь
|
55963
|
61082
|
61822
|
10,47%
|
1,21%
|
Красноярск
|
51673
|
54177
|
55403
|
7,22%
|
2,26%
|
Ростов-на-Дону
|
48445
|
51599
|
52172
|
7,69%
|
1,11%
|
Самара
|
49120
|
51189
|
51995
|
5,85%
|
1,57%
|
Калининград
|
48600
|
50153
|
51489
|
5,94%
|
2,66%
|
Воронеж
|
46000
|
48582
|
49754
|
8,16%
|
2,41%
|
Волгоград
|
43749
|
45927
|
48624
|
11,14%
|
5,87%
|
Краснодар
|
43402
|
46670
|
46766
|
7,75%
|
0,21%
|
Ульяновск
|
42616
|
42858
|
43128
|
1,20%
|
0,63%
|
Омск
|
41463
|
42847
|
42966
|
3,62%
|
0,28%
|
Челябинск
|
36189
|
37243
|
37930
|
4,81%
|
1,84%
|
Саратов
|
29521
|
30023
|
31160
|
5,55%
|
3,79%
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