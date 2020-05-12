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Монумент удэгейцам-снайперам Великой Отечественной открыли в селе Красный Яр

Монумент удэгейцам-снайперам Великой Отечественной открыли в селе Красный Яр

9 мая 2020 года в селе Красный Яр Пожарского района Приморского края после реконструкции открыли монумент воинам из удэгейских
поселений в долине реки Бикин, которые сражались в Великой Отечественной войне, - сообщает "Вести: Приморье". Открытие приурочено к 75-летию Победы.

Монумент расположен в историческом центре села Красный Яр - месте компактного проживания коренных малочисленных народов Приморского края. В центре скульптурной композиции – 4-метровая стела, которую украшают барельефы «русского» и «удэгейского» солдат и снайперская винтовка. Перед стелой расположены 4 памятных гранитных плиты, на которые нанесены фамилии 168 воинов-земляков, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

Совмещенные барельефы солдат разных национальностей подчеркивают общую роль всех народов в Победе над фашизмом. Винтовка на обелиске символизирует, что большинство жителей удэгейских поселений, которые участвовали в сражениях, были на фронте снайперами. Приморский скульптор Алексей Степаненко, ранее создавший памятник Дерсу Узала (и в его лице всем проводникам В.К. Арсеньева), помог создать барельеф и воплотить в скульптуре основное оружие потомственных охотников во время войны – снайперскую винтовку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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