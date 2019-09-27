Удэгейцы Приморского края получили доступ к централизованному электричеству
В национальном селе удэгейцев Красный Яр Пожарского района праздник — сюда наконец пришло централизованное электричество,— сообщают «Вести: Приморье».
В Красном Яре готовятся ко дню тигра. Ведь для жителей национального села удэге тигр — это очень почитаемое, священное животное. В честь этого дня здесь открыта фотовыставка.
Но поводов для радости на самом деле гораздо больше.
Во-первых, здесь прописался бронзовый Дерсу Узала — верный друг и надёжный проводник Владимира Арсеньева. Скульптор памятника — приморец Алексей Степаненко.
Во-вторых, в селе торжественно открыли новое здание администрации села с опорным пунктом полиции, пекарню и дом быта.
Но самое главное — впервые за все время существования села сюда пришло централизованное электричество.
Как сообщает центр «Амурский тигр», прежде электричество шло от дизель-генераторов и тариф на него почти в 4 раза превышал установленный государством. За жителей эту разницу поставщику энергии компенсировали, а вот предприниматели платили полную сумму, что сказывалось на ассортименте товаров, количестве и качестве предоставляемых услуг. Теперь стоимость электроэнергии снизилась с 23 до 6 рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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