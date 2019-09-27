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Удэгейцы Приморского края получили доступ к централизованному электричеству

Удэгейцы Приморского края получили доступ к централизованному электричеству

Фото: центр "Амурский тигр"
Фото: Вести: Приморье
Фото Вести: Приморье
Фото Вести: Приморье
Дерсу Узала. Фото: центр "Амурский тигр"

 

В национальном селе удэгейцев Красный Яр Пожарского района праздник — сюда наконец пришло централизованное электричество,— сообщают «Вести: Приморье».

В Красном Яре готовятся ко дню тигра. Ведь для жителей национального села удэге  тигр — это очень почитаемое, священное животное. В честь этого дня здесь открыта фотовыставка.

Но поводов для радости на самом деле гораздо больше.

Во-первых, здесь прописался бронзовый Дерсу Узала — верный друг и надёжный проводник Владимира Арсеньева. Скульптор памятника — приморец Алексей Степаненко. 

Во-вторых, в селе торжественно открыли новое здание администрации села с опорным пунктом полиции, пекарню и дом быта. 

Но самое главное — впервые за все время существования села сюда пришло централизованное электричество.

Как сообщает центр «Амурский тигр», прежде электричество шло от дизель-генераторов и тариф на него почти в 4 раза превышал установленный государством. За жителей эту разницу поставщику энергии компенсировали, а вот предприниматели платили полную сумму, что сказывалось на ассортименте товаров, количестве и качестве предоставляемых услуг. Теперь стоимость электроэнергии снизилась с 23 до 6 рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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