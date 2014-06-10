В затерянное в тайге национальное село Красный Яр на севере Приморья наконец протянули централизованное электричество с Приморской ГРЭС. Сейчас ведутся работы по прокладке оптоволокна, что обеспечит местных жителей и школу качественной интернет-связью. Кроме того, в селе открыли дом быта.

Олег Вебер, главный инженер энергосервисной компании: -"Когда ты строишь и созидаешь, это всегда положительные эмоции. Ты оставляешь это после себя и оно будет служить долго."

Красный Яр и Красноярск. Далекий город-миллионник и небольшое приморское этническое село теперь почти побратимы. Их объединила прокладка линии электропередач. Энергетики и проектировщики из сибирского мегаполиса приступили к работе еще в ноябре. Пешком, вдоль всего маршрута прошли и к весне приступили к рубке 80-ти километровой просеки и установке железобетонных опор.

Олег Вебер, главный инженер энергосервисной компании: - "Тигров я не видел, а следов очень много и часто. Большая часть работ пришлась на весенний период. Это таяние снега и здесь очень болотистая местность. Постоянно техника застревала."

Но государственный подрядчик с задачей справился - 242 млн. рублей потратили на прокладку линии. Впервые за всю историю села здесь появилось централизованное электричество вместо дизельной подстанции, топливо для которой десятилетиями приходилось завозить. Окончательно электромагистраль заработает, как только завершиться прокладка оптоволокна, после чего в селе еще и интернет появиться. Кстати, вместе с Красным Яром к электричеству подключили и соседние Ясеневое, Соболиное и Олон.

Максим Каленнимк, корреспонжент: -"Активно ли жители Красного Яра будут ходить на маникюр?"

Анна Симанова, мастер по маникюру: -"Молодежь да, активно ходит. Национальные картинки буду рисовать на ногтях. Узоры и завитки."

Это первое официальное рабочее место у Анны. Раньше на маникюр к ней домой приходили. А сейчас на работу как на праздник. Клиентов принимать будет в просторном и светлом салоне красоты, который открылся в только что построенном доме быта в центре Красного Яра. В нем же небольшой магазин и швейное ателье с сувенирной лавкой. Арендную плату брать пока не планируют, единственная статья расходов - содержание срубленного из бруса здания.

Константин Чуйченко, заместитель Председателя Правительства РФ: - "Мы хотели бы пойти дальше и мы, Центр Амурский тигр, подарим Красному Яру новый детский сад."

Подбором подходящего и красивого места займется сельская администрация. Но самая глобальная стройка у Красного Яра еще впереди: реконструкция дороги к удэгейской столице Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]