Переменчивая погода ожидается в Приморье до конца рабочей недели

Во второй половине недели погода в Приморье наладится. В ночь на четверг, 14 мая, циклон, который вызовет накануне дожди, переместится на Охотское море, а за ним с юга распространится гребень антициклона. Дожди прекратятся везде. В ночные часы почти повсеместно будут сохраняться положительные значения температур. Однако при прояснениях в горных районах воздух может выхолаживаться до слабоотрицательных значений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Днем гребень антициклона переместится на Японское море. Континентальные районы окажутся в теплом секторе циклона, который переместится на Амурскую область. В дневные часы здесь усилится жара +22…+30 °С. На прибрежные районы южный ветер будет выносить с моря прохладный воздух, который понизит температуру до +12…+20 °С.

В пятницу, 15 мая, синоптическая ситуация изменится. С севера через Охотское море вдоль побережья Приморья распространится гребень антициклона, с ним вторгнется холодная воздушная масса. В прибрежных районах станет еще прохладнее на 3 — 5 градусов, в континентальных районах максимальные температуры по-прежнему останутся высокими.

Во Владивостоке в последние два рабочих дня существенных осадков не ожидается. В четверг будет погода с переменной облачностью. Максимальная температура +15…+18 °С. В пятницу погода станет хуже: облачно, усилится юго-восточный ветер и понизит температуру до +10…+13 °С. Минимальная температура в пределах +6…+9 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]