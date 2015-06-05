В пятницу столбики термометров поднимутся в Приморье до +30 °С

В начале последней недели мая в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды. В поле пониженного атмосферного давления создадутся благоприятные условия для развития конвективной облачности. В большинстве районов будут идти кратковременные дожди, ослабевая ночью и усиливаясь во второй половине дня. В отдельных районах не исключены грозы. Температурный фон в ночные часы +5…+12 °С, днем +15…+23 °С, на севере немного прохладнее.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", во второй половине недели начнется рост атмосферного давления, с юга распространится гребень антициклона. Дожди прекратятся. Начнется потепление, значения минимальных и максимальных температур повысится на 1 – 5 градусов. В пятницу в континентальных районах воздух прогреется до +22…+30 °С, на побережье из-за южного ветра будет прохладнее.

Во Владивостоке в понедельник, 25 мая, погода с прояснениями, без осадков. Обойдется без осадков, временами туман. В последующие два дня в столице Дальнего Востока возможен кратковременный дождь. Температурный фон переменчивый. В начале недели ночная температура в пределах +8…+11 °С, дневная +11…+15 °С, в пригороде на 2 – 3 градуса выше. В середине недели температура повысится на 3 – 5 градусов. Предполагается, что самый теплый день на этой неделе будет пятница, когда во Владивостоке столбики термометров поднимутся выше +20 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]