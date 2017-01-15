Надежды на лето есть: синоптики рассказали о погоде в начале июля
В начале следующей недели Приморский край будет находиться под воздействием холодной тропосферной ложбины (прим. редакции — области пониженного атмосферного давления), которая обусловит неустойчивую погоду. В большинстве районов Приморья будут идти кратковременные дожди. Минимальная температура +6…+15 °C, днем в континентальных районах +18…+25 °C, на побережье будет прохладнее, +12…+17 °С.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в середине недели начнется второй месяц календарного лета. Высотная ложбина покинет Приморье, начнется рост атмосферного давления и погода наконец наладится. Дожди в Приморье прекратятся, дневная температура повысится на 2 – 5 градусов.
Во Владивостоке в начале следующей недели облачно, возможен небольшой дождь. Минимальная температура +12…+14 °С, днем +15…+18 °С. В первый день июля во Владивостоке ожидается улучшение погодных условий, будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температурный фон повысится на 2 – 4 градусов.
Комментировать: