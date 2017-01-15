Новости Общество
Сегодня, 09:55

Надежды на лето есть: синоптики рассказали о погоде в начале июля

Надежды на лето есть: синоптики рассказали о погоде в начале июля

Источник фото: 47News

В начале следующей недели Приморский край будет находиться под воздействием холодной тропосферной ложбины (прим. редакции — области пониженного атмосферного давления), которая обусловит неустойчивую погоду. В большинстве районов Приморья будут идти кратковременные дожди. Минимальная температура +6…+15 °C, днем в континентальных районах +18…+25 °C, на побережье будет прохладнее, +12…+17 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в середине недели начнется второй месяц календарного лета. Высотная ложбина покинет Приморье, начнется рост атмосферного давления и погода наконец наладится. Дожди в Приморье прекратятся, дневная температура повысится на 2 – 5 градусов.

Во Владивостоке в начале следующей недели облачно, возможен небольшой дождь. Минимальная температура +12…+14 °С, днем +15…+18 °С. В первый день июля во Владивостоке ожидается улучшение погодных условий, будет переменная облачность, осадки маловероятны. Температурный фон повысится на 2 – 4 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме