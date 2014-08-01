В Приморье силовики обезвредили банду, занимавшуюся похищением людей и вымогательством

Сегодня, 12 мая, Управление МВД по Приморскому краю опубликовало кадры видеосъёмки совместной операции уголовного розыска и силового подразделения бойцов Росгвардии. Они задержали членов организованной преступной группы из числа нескольких жителей села Вольно-Надеждинское.

По всем правилам оперативных мероприятий такие задержания проходят обычно рано утром, чтобы подозреваемого в особо тяжком преступлении застать врасплох и не дать ему возможности оказать опасное сопротивление.

Полиция и Росгвардия работают по адресам в Вольно-Надеждинском, где проживали ранее судимые жители села, которые, как сплочённая и хорошо организованная преступная группа, занимались вымогательством, похищали местных, избивали их, требовали деньги.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: « …Под видом легальной деятельности в сфере инвестиционных проектов занимались вымогательством у частных лиц и предпринимателей района, сопряженными с угрозами жизни и здоровью, физическим и психическим насилием».

На сухом языке официального сообщения говорится, что эта группа из числа ранее судимых в возрасте от 32 до 38 лет занимала доминирующее положение в преступной среде Надеждинского района. Местные жители предполагают, что на их счету

и запугивание граждан за обращения в полицию, например, поджогом машин во дворах. Эти фото прислали не так давно на Whatsapp редакции "Вести: Приморье" из Вольно-Надеждинского, местные полагают, что и это - дело рук обнаглевшей банды. Сами бандиты после долгого разгула и безнаказанности очевидно не ожидали такого поворота событий сегодня.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: «….Изъяты боевой и травматический пистолеты и боеприпасы к ним, штык-нож, долговые расписки, личные документы потерпевших, денежные средства, в том числе в иностранной валюте...».

После силовой операции по задержанию, сотрудники уголовного розыска призывают всех потерпевших не бояться и обращаться в УВД. Полиция гарантирует, что в случае необходимости обеспечит государственную защиту потерпевшим и свидетелям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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