Спецназ Росгвардии взял штурмом коттедж банды вымогателей

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю совместно со следователями при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной группы, состоящей из ранее судимых жителей села Вольно-Надеждинское. Члены группы занимали доминирующее положение в преступной среде Надеждинского района и совершали тяжкие преступления, сопряженные с незаконным лишением свободы граждан.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, участники группы в количестве пятерых человек под видом легальной деятельности в сфере инвестиционных проектов занимались вымогательством у частных лиц и предпринимателей района, сопряженными с угрозами жизни и здоровью, физическим и психическим насилием.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вымогательство).

В частности, установлено, что задержанные неоднократно похищали местного жителя, избивали его, при этом требовали передать им денежные средства в размере 1 млн рублей.

Проведены обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяты боевой и травматический пистолеты и боеприпасы к ним, штык-нож, долговые расписки, личные документы потерпевших, денежные средства, в том числе в иностранной валюте (более 840 000 рублей), документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Фигуранты уголовного дела (ранее судимые жители Приморья в возрасте от 32 до 38 лет) заключены под стражу. Им могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до миллиона рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей потерпевших и всех эпизодов противоправной деятельности членов группы.

Как стало известно "Вести:Приморье" задержанные бандиты могут иметь прямое отношение к делу о поджоге машин жителей села Вольно-Надеждинское, проживающие на улице Анисимова, 88. Мы рассказывали об этом деле в заметке "Злоумышленники ночью блокировали выход из многоквартирного дома и подожгли несколько авто (фото)"

Потерпевшим предлагают обращаться в Отдел по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 221 49 14, 221 49 31, 221 49 18. Конфиденциальность гарантирована. При необходимости руководство УМВД России по Приморскому краю готово рассмотреть вопрос организации государственной защиты потерпевших и свидетелей.

Телефон дежурной части УМВД Приморья: 8 (423) 249 04 91.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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