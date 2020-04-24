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Злоумышленники ночью блокировал выход из многоквартирного дома и подожгли несколько авто (фото)

Злоумышленники ночью блокировал выход из многоквартирного дома и подожгли несколько авто (фото)

Источник фото: whatsapp «Вести:Приморье»

В редакцию «Вести:Приморье» пользователи прислали фото, на которых видны несколько сожженных машин. Жители села Вольно-Надеждинское, проживающие на улице Анисимова, 88,  рассказали о том, что в два часа ночи кто-то заблокировал выход из подъезда многоквартирного жилого дома. В доме два этажа. Злоумышленники подожгли машины. Дым от горящих машин стал проникать внутрь дома.

На место происшествия была вызвана полиция. Возбудили уголовное дело. Пользователи whatsapp «Вести:Приморье» предполагают, что это совершила известная всему району банда угонщиков. Якобы, так они отомстили проживающему в этом доме молодому человеку, который год назад написал в полицию заявление об угоне его автомобиля. Пострадавшие отмечают, что недавно была закрыта судимость одного из членов банды, и, скорее всего, предполагают пострадавшие, он взялся за старое.

Отметим, что во дворе жилого дома сгорели несколько машин. Одна из которых принадлежала ветерану Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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