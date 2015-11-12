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В ледовый панцирь оказался одет поселок в Приморье (фото)

В ледовый панцирь оказался одет поселок в Приморье (фото)

Источник фото: whatsapp «Вести:Приморье»

Жители поселка Астраханка прислали в редакцию «Вести:Приморье» уникальные кадры того, как стихия расправилась с территорией. Кадры последствий шторма на Ханке, бушевавшего на днях, поражают.

«Западный берег озера размыт, дома вдоль озера в песчано-ледовом панцире», отмечает автор фото.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, гигантские волны замуровали в ледовый плен жителей поселка в Приморье. «Посёлок Астраханка, улица Набережная. На озере Ханка шторм. Высота волн достигает гигантских размеров. Вода накрывает дома, стоящие рядом. Стена этого дома превратилась в ледовый панцырь. Вот так стихия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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