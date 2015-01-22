13 мая 1991 года началось регулярное вещание ВГТРК

13 мая 1991 года начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиовещательная компания (ВГТРК), сообщают "Вести:Приморье". Первой программой, появившейся в эфире, стала инфомационная программа "Вести", выходящая 29 лет подряд.

Российское телевидение должно было начать вещание еще в марте, но постоянно откладывалось. Изначально Российское телевидение вещало вместе со Второй программой Центрального телевидения СССР, а 16 сентября 1991 года Российское телевидение получило этот метровый канал в свое полное распоряжение.

21 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принимает Постановление о средствах массовой информации РСФСР, приписывающее Совету Министров РСФСР принять меры к созданию Комитета по телевидению и радиовещанию РСФСР. 14 июля 1990 года Президиум Верховного Совета РСФСР своим постановлением учреждает Всероссийскую Государственную Телевизионную и Радиовещательную Компанию. Первым председателем ВГТРК был назначен бывший заместитель главного редактора газеты «Московские новости» Олег Попцов, а гендиректором – бывший глава молодежной редакции ЦТ СССР Анатолий Лысенко.

До телевидения, 10 декабря 1990 года начало свое вещание Радио России. Оно делило частоту с существующими тремя каналами Всесоюзного Радио. С начала 1991 года «Радио России» стало вещать только на третьем радиоканале вместе с радиоканалом «Юность». С августа 1991 года «Радио России» вещает на первом радиоканале, «Радио-1» перемещается на третий радиоканал, «Юность» на отдельную радиочастоту.

В 1992 году в эфире появился образовательный телеканал «Российские университеты», который просуществовал до 1996 года. В 1997 году был запущен телеканал «Культура».

Сегодня холдинг ВГТРК является крупшейшим электронным СМИ Европы. В него входят телеканалы «Россия 1», «Россия 24», "Россия. Культура" и другие, Радио России, Радио «Голос России», «Вести-ФМ», «Культура», «Маяк» и другие, интернет-канал "Вести". В каждом субъекте РФ есть филиал ВГТРК, который ведет свое собственное вещание. ГТРК "Владивосток" вещает на трех телеканалах: "Россия 1", "Россия 24", "Восток 24" и трех радиостанциях: "Радио России", "Вести FM" и "Радио Маяк". Председателем ВГТРК долгие годы является Олег Добродеев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]