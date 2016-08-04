Девушка, которую спас от гибели инспектор ДПС, рассказала подробности страшной аварии

«У меня, можно сказать, случился второй День рождения» - заявила в эксклюзивном интервью "Вести FM. Владивосток" потерпевшая в ДТП Яна Третьякова (на фото), которую спас инспектор.

Напомним, накануне ночью во Владивостоке в районе улицы Вилкова, 5 произошло двойное ДТП. Столкнулись Toyota Vitz и Prius. Для оформления схемы происшествия на место прибыли инспекторы ДПС, также подъехал аварийный комиссар. В какой-то момент двигавшийся на высокой скорости автомобиль Toyota Wish, врезался в машины участников аварии, а затем и в транспорт комиссара и ДПС.

Инспектор вовремя среагировал и спас от гибели студентку Яну Третьякову. Сам получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Как все произошло, рассказала потерпевшая в аварии Яна. «Вести:Приморье» предлагают прослушать аудиофайл, в котором Яня предлагает свою версию происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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