Формат экзаменов в Приморье не определен, дата окончания занятий обозначена

Приморье готовится к поэтапному окончанию учебного года. Об этом сегодня сообщила Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко. Планируется, что не позднее 20 мая, на каникулы уйдут учащиеся первых — восьмых классов. Далее, девятые и одиннадцатые приступят к аттестационной подготовке.

При этом пока министерству не ясно, в каком именно формате будут проводиться экзамены. Официальный приказ с точной датой окончания учебного года школы должны подготовить сами. Печальной новостью для выпускников стало то, что традиционных выпускных и последних звонков в этом году НЕ БУДЕТ. Министр образования предложила провести их дистанционно.

Наталья Бондаренко, заместитель председателя Правительства – министр образования Приморского края: «К сожалению, я должна сказать, что от очных мероприятий нам придется отказаться в силу ситуации, в которой сейчас находится Приморский край. Проводить их в очном формате в нынешней ситуации это было бы, наверное, неразумно и небезопасно. Я думаю, что мы сможем пережить без таких встреч. Мы можем перенести выпускной вечер или последний звонок на вечер встреч выпускников. Подумаем, как это организовать. И рекомендуем проводить их в онлайн-режиме...».

Вторым вопросом, который затронула министр образования, стал летний отдых для детей. В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки, с 1 июня детские лагеря открываться не будут. И сейчас педагогам необходимо задуматься, как организовать детям хоть какой-то досуг, в том числе, онлайн.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]