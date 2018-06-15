Приморец ударил полицейского: отвечать придется сразу по двум статьям

Прокуратурой г. Партизанска утверждены обвинительный акт и обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, фигурант, будучи привлеченным в январе 2020 года к уголовной ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в марте 2020 года вновь сел за руль, употребив спиртное.

Осуществляя движение по улицам, не выполнил законного требования сотрудника ДПС об остановке автомобиля и попытался скрыться, однако был задержан и отстранен от управления транспортным средством.

По результатам его освидетельствования был установлен факт алкогольного опьянения.

Будучи недовольным правомерными действиями сотрудников ДПС по оформлению административного материала, действуя умышленно, нанес одному из сотрудников полиции удары в лицо и грудь, чем применил насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В настоящее время два уголовных дела направлены в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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