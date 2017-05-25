Сильные дожди и мокрый снег обещают Приморью синоптики на выходных

Почти летняя жара, которая накануне установилась на побережье, вновь сменилась похолоданием. Высокие температуры сейчас сохраняются только в центральных районах Приморья. Сейчас уже облака накрыли Владивосток. Спутниковые данные показывают, что небо спряталось за облаками практически от Хасана до Ханки и постепенно эта хмарь движется на восток. Где пока еще очень летние температуры. Например, в Арсеньеве, Кировском, Чугуевке, Шумном, Сергеевке, Дальнереченске 20 градусов и выше. А вот вдоль побережья не совсем комфортно - Если в Находке сейчас пока еще около 18, то дальше на север температура серьезно понижается и скатывается всего к плюс 6 в районе Светлой.

На этих выходных край ожидает мокрая погода и похолодание.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета: "Предстоящие выходные дни, да и в целом период с 16 по 19 мая в Приморском крае ожидается пасмурная погода. Практически во всей районах временами будут идти дожди. Наиболее сильные - в южной половине края. В отдельных районах не исключены сильные дожди и ливни. на северо-востоке, в северных районах не исключен мокрый снег. Во Владивостоке также временами будет идти дождь от большого до умеренного. Температурный фон также понизится".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]