В Приморье открывается навигация маломерных судов

Навигация маломерных судов в Приморье открывается 16 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко. Однако в этом году при организации морских прогулок придется учесть ограничения, связанные с предотвращением распространения эпидемией коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, в период навигации судоводители должны соблюдать все необходимые требования безопасности, а с учетом текущей эпидобстановки – еще и требования Роспотребнадзора.

При выходе на водные объекты рекомендуется ограничить посещение береговой полосы, соблюдать на суднах “социальную дистанцию”, пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Также владельцы судов обязаны обеспечить масками, респираторами, дезинфицирующими средствами находящихся на борту людей, а дезинфекцию самого плавстредства проводить каждые два часа.

Особо подчеркивается, что запрещается проводить экскурсии, коммерческие прогулочные и другие массовые мероприятия с использованием маломерных судов.

Специалисты также напомнили, что выход на акваторию разрешен маломерным судам, состоящим на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю и прошедшим освидетельствование. Перед выходом в море необходимо проверять исправность судна и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]