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Вчера, 20:51

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил итоги сегодняшнего совещания исполнительного комитета организации.

Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир возобновится 21 июня, как и возобновлённый сезон Российской Премьер-Лиги. Финал турнира запланирован на 25 июля. Места проведения матчей будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Нынешние розыгрыши Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, первого и второго по силе дивизионов российского футбола соответственно, было решено не доигрывать. Турниры завершены досрочно по состоянию на 17 марта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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