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Бедные утки: люди загадили уссурийское озеро в районе Междуречья
На озере в районе Междуречья в Уссурийске утки радуются жизни. Омрачает одно - следы цивилизации, оставленные нечистоплотными отдыхающими. Весь берег усыпан мусором.
Удручающее видео разместил очевидец в социальную сеть.
Озеро расположено среди «каменных джунглей» жилого квартала в Междуречье. Озеро славится тем, что на нем растут лотосы, прилетают краснокнижные утки-мандаринки, живут выдры.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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