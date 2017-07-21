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Бедные утки: люди загадили уссурийское озеро в районе Междуречья

Бедные утки: люди загадили уссурийское озеро в районе Междуречья

Источник фото: dpscontrol_125rus

На озере в районе Междуречья в Уссурийске утки радуются жизни. Омрачает одно - следы цивилизации, оставленные нечистоплотными отдыхающими. Весь берег усыпан мусором.

Удручающее видео разместил очевидец в социальную сеть. 

Озеро расположено среди «каменных джунглей» жилого квартала в Междуречье. Озеро славится тем, что на нем растут лотосы, прилетают краснокнижные утки-мандаринки, живут выдры.  

 

Видео - dpscontrol_125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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