Сегодня, 15:06
Жители Уссурийска отмечают изменения в лотосовом озере в районе Междуречья
Жители Уссурийска обратили внимание на то, что лотоовое озеро в районе Междуречья стало реже, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kommunarussuriisk.
"В прошлом году в это время листья были большие, а сейчас с тарелочку и края скучиваются. Подождём до июля".
Первая фотография сделана 3 июня 202 года, вторая в 2019 году во время цветения лотосов.
Между тем жителей Междуречья продолжают радовать водоплавающие птицы, которые ежегодно селятся на лотосовом озере. Так, на прогулке с внуком жительница Уссурийска встретила две утиных семьи. У одной пары - 10 утят, у другой - восемь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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