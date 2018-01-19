"Банда беспризорников" обосновалась в самом центре Уссурийска

Банда беспризорный собак обосновалась в самом центре Уссурийска, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kommunarussuriisk. Местные жители опасаются выходить на прогулку.

"Каждый день ходим гулять с собакой на поводке, в наморднике. Вчера эта стая набросилась на нее. Приходится брать собаку на руки и идти. А собака не маленькая, хаски. Была бы там одна, ладно ещё, но их бегает по пять штук", - написала в соцсети Юлия Аниканова.

А в другом районе города стая собак пыталась напасть на гуляющих детей.

"В районе магазина "Ангелина" на Некрасова ещё одна стая бегает. Причем стая пыталась напасть на гуляющих детей😢, муж отогнал собак от них...", - рассказывает olga_mama7861.

"А на Доброполье думаете лучше... Вчера насчитала 8 голов😖 Днем по одной-две гуляют, а вечером в стаю сбиваются", - сообщила Валентина Лафизова.

Видео - kommunarussuriisk





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]