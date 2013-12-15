Владивостокцам на Сахалине обнулили карантин из-за размещения в одном здании с заражённым пассажиром из Москвы

Пассажиры рейса SU-5680, прилетевшего из Владивосток в Южно-Сахалинск утром 5 мая, рассчитывали пройти стандартный 14-дневный карантин в обсерваторе. Однако позже выяснилось, что их поселили в одно здание с пассажирами рейса из Москвы, которые контактировали с заболевшим коронавирусом. 10 мая инфекцию обнаружили у ещё одного московского пассажира, который находился в обсерваторе. Из-за этого срок карантина для владивостокцев обнулился. Теперь они смогут покинуть обсерватор только 24 мая, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Прилетевших 5 мая из Владивостока разместили в ОДЦ «Юбилейный» в посёлке Березняки. Под обсервацию здесь выделены четыре здания. В четвёртом корпусе 34 пассажира из Владивостока поселили на второй этаж. Предварительные результаты тестов на COVID-19 у них были отрицательными. На первом этаже того же здания уже находились 33 человека с московского рейса, прилетевших ранее.

По словам владивостокцев, у одного из пассажиров московского рейса по прилёту на Сахалин 3 мая экспресс-тест показал наличие коронавируса. Его сразу увезли в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, а людей с этого рейса поселили в ОДЦ «Юбилейный». Позже эту информацию в разговоре с пассажирами подтвердил сотрудник Роспотребнадзора.

Через семь дней, 10 мая, у одного из контактных на первом этаже тест показал подозрение на коронавирус. Его экстренно увезли в инфекционное отделение, как и первого больного. Контрольный тест на 10-й день владивостокцам сделать не успели - всем, кто находится в обсерваторе, обнулили результаты анализов, а также сроки карантина. Теперь пассажиры владивостокского рейса должны отсидеть ещё 5 дней. Выпустят их не 19 мая, как планировалось изначально, а только 24 мая.

14 мая у владивостокцев брали мазки из носа и рта – результат этих анализов придёт 17 мая. Компьютерная томография и итоговый тест назначены на 23 мая.

Пассажиры владивостокского рейса возмущены – люди не понимают, почему их сразу же распределили в обсерватор вместе с контактными, несмотря на то, что первые тесты на коронавирус у них были отрицательными. Сотрудники регионального Роспотребнадзора ссылаются на правительство Сахалинской области: в аэропорту людей по обсерваторам распределяли именно представители местных властей. У карантинных возник резонные вопрос – почему этим занимались не компетентные специалисты, а люди из правительства? Сотрудникам Роспотребнадзора нечего было ответить возмущенным приморцам.

13 мая у владивостокцев потребовали подписать предписание о продлении карантина. Не понимая, что происходит, и требуя объяснений, люди отказывались.

Пришлось устраивать общее собрание, хотя формально это и запрещено правилами обсервации. Все люди на нём - и Роспотребнадзор, и пассажиры - старались держаться на расстоянии друг от друга и надели маски.

Возмущение пассажиров владивостокского рейса связано ещё и с тем, что многие из них приехали устраиваться на работу и рассчитывали отсидеть на изоляции только 14 дней. Сейчас сроки срываются. У некоторых есть кредиты и другие финансовые обязательства, но так как на работу они не устроены, то никаких больничных им не оплатят. Сотрудница Роспотреба ответила на возмущенным пассажирам (этот отрывок попал на видео): «Кто во время карантина устраивается [на работу]? Почему должна Сахалинская область страдать от вас?».

Пассажиры потребовали представителя правительства, который бы объяснил, почему людей с отрицательными тестами поселили в одно здание с контактировавшими, и кто будет компенсировать ущерб от незапланированного продления карантина. Сотрудники Роспотребнадзора посулили, что приедет зампредседателя правительства Сергей Наумов, но в итоге к людям так никто и не вышел.

Тем, кто отказывался подписывать предписание об обнулении срока карантина, сотрудники Роспортребнадзора пригрозили вызвать полицейских, которые выпишут каждому изолированному «штраф тысяч по 25». В итоге почти все были вынуждены согласиться. Разница невелика - всё равно из обсерватора никого не выпускают.

«Я пока не подписал новое постановление, хотя с нашего этажа уже почти все подписали, - рассказывает пассажир владивостокского рейса Евгений. - Работаю в морской отрасли, посадка на судно раньше была через Корею, но так как границы закрыты, работодатель решил через Сахалин, только с условием 14-дневного карантина, чтобы избежать заражённых на судне. Пока нам сказали ничего не подписывать, ждать распоряжения генерального директора. Сейчас агент из моей компании пытается решить этот вопрос. Нас таких тут 10 - трое со мной и шесть во втором корпусе. У тех 19-го числа заканчивается карантин, как и у нас должно было быть. Скорее всего им придётся ждать нас в гостинице».

В правительстве Сахалинской области отметили, что главная причина произошедшего - нехватка площадей под обсерваторы.

«У нас сейчас на Сахалине более 20 обсерваторов работает. Распределение рейсов в каждом конкретном случае происходит по количеству свободных площадей. Отмечу, что некоторые меры предосторожности всё-таки были соблюдены - первый этаж со вторым не контактировал, потоки были разведены, но у здания общая вентиляция. Понимаю все неудобства, к сожалению, придётся ещё подождать. Если бы были свободные площади, естественно, пассажиров владивостокского рейса поместили бы в отдельное здание».

Напомним, сейчас на Сахалине приняты одни из самых строгих мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Всех прилетающих на остров помещают в обсерваторы на 14-дневный карантин – домашняя самоизоляция исключена. Помимо этого, в аэропорту отправления до посадки на рейс и после прибытия на Сахалин пассажирам проводят экспресс-тесты на COVID-19.

На сегодняшний день в Сахалинской области выявлено 45 случаев коронавируса, из них 27 человек уже выздоровели. Летальных случаев от COVID-19 в регионе не зафиксировано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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