Объявления о разбросанном собачьем яде для «борьбы с COVID-19» появились во Владивостоке

Во Владивостоке неизвестные расклеили листовки на гаражах возле дома по ул. Нейбута, 51. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, в объявлениях содержится предупреждение о разбросанных в окрестностях отравляющих веществах для бездомных собак под предлогом «борьбы с коронавирусом».

По рассказам местных жителей, в период самоизоляции во Владивостоке стали появляться листовки о разбросанном яде для бездомных собак. Несколько недель назад такие объявления повесили на гаражах в районе Нейбута, 51. В приклеенных к дверям файлах находятся распечатки с предупреждением: «Внимание!!! С целью предотвращение распространения COVID-19 на данной территории разложены отравляющие вещества (яд) для бездомных и одичавших собак. Берегите своих питомцев».

На момент публикации, по словам горожан, жители уже сорвали большинство подобных листовок, но несколько продолжают висеть. Кто именно оставлял «предупреждения» и был ли действительно на территории оставлен яд для собак, граждане не знают.

Отметим, что в конце марта Всемирная организация здравоохранения заявляла, что возможность заражения человека COVID-19 от собак не доказан, пишет ТАСС.

Напомним, что в начале мая во Владивостоке жительница Ленинского района обратилась в полицию с сообщением о женщине, которая кормила голубей хлебом с отравой. Злоумышленница считала, что от таких птиц нужно избавляться, так как они могут переносить по городу коронавирус.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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