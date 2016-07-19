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Жительница Владивостока травила голубей из-за того, что они «могут быть переносчиками COVID-19»

Жительница Владивостока травила голубей из-за того, что они «могут быть переносчиками COVID-19»

Жительница Ленинского района обратилась в полицию с сообщением о неадекватной женщине, кормившей голубей хлебом с отравой. По мнению злоумышленницы, от таких птиц нужно избавляться, так как они могут переносить по городу коронавирус.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, звонок от 35-летней горожанки о травле голубей на Луговой поступил в полицию в начале мая. Она рассказала, что стала свидетелем того, как пожилая женщина в районе рынка рассыпала голубям хлеб с отравой, после чего птицы не могли взлететь и падали без сознания.

Когда она попыталась остановить живодёрку, та пояснила, что голуби могут быть разносчиками коронавируса, поэтому их необходимо уничтожить. Женщина не смогла переубедить неадекватную пенсионерку, поэтому решила сообщить о её действиях в полицию.

Она описала приметы злоумышленницы, а стражи порядка приступили к проверке поступившей информации. Не исключено, что пожилая отравительница страдает психическим расстройством и нуждается в специализированной медицинской помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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