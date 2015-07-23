Мошенники убедили пенсионерку из Владивостока купить новые лекарства от вируса за 400 тысяч рублей

Пожилая горожанка обратилась в полицию с сообщением о мошеннических действиях со стороны неизвестных злоумышленников. Аферисты представились ей по телефону врачами и обманом получили от потерпевшей крупную сумму.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о произошедшем в начале апреля в полицию сообщила 74-летняя жительница одного из домов в Ленинском районе. Женщина рассказала, что утром ей несколько раз позвонили неизвестные, которые представились медицинскими работниками.

Они пояснили, что из-за сложившейся ситуации ранее сданные в поликлинике анализы пенсионерки – плохие. Мошенники заверили, что у женщины проблемы со здоровьем – она может быть носителем опасной инфекции. Но звонившие тут же добавили, что пенсионерка сможет купить современные медицинские препараты для лечения заболевания и принимать их дома на самоизоляции.

Доверчивая пожилая женщина поверила незнакомцам и согласилась оформить покупку. Для этого она перевела на указанный счёт более 400 тысяч рублей из своих сбережений. После этого больше с ней на связь никто не выходил.

Только позже пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, поэтому решила сообщить о произошедшем в полицию. Стражи порядка опросили пострадавшую и приступили к установлению личностей телефонных аферистов.

По факту произошедшего проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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