Мошенницы под предлогом проверки счетчиков воды обворовали пенсионерку

Полицейские продолжают поиски аферисток, совершивших кражу денег в квартире пенсионерки. Преступницы представились сотрудницами государственного учреждения и попросили предоставить им для осмотра счетчики воды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о преступлении в полицию сообщила 82-летняя жительница Фадеева, в чью квартиру днем позвонили две женщины. Незнакомки убедили пустить их под предлогом проверки водных счетчиков, а затем стали отвлекать пенсионерку различными вопросами и ходить по комнатам.

После их ухода пожилая горожанка заподозрила неладное и решила проверить свои сбережения, которые находились в комоде. Однако денег на месте уже не оказалось. Добычей воровок стали 60 000 рублей.

Пенсионерка сообщила о происшествии в полицию, а стражи порядка приступили к поискам подозреваемых в преступлении. Личности мошенниц устанавливаются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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