Мошенник обманул жительницу Владивостока, которая захотела купить тысячи медицинских масок для перепродажи

Желание приобрести крупную партию медицинских масок для дальнейшей перепродажи закончилось для местной жительницы обращением в полицию. Продавец получил часть денег в качестве предоплаты, пообещал доставить товар и больше не вышел на связь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о мошеннических действиях в полицию в середине апреля заявила женщина-предприниматель. Пострадавшая рассказала, что на одном из городских сайтов нашла объявление о продаже оптовой партии медицинских масок по очень выгодной цене.

Женщина написала продавцу о том, что хочет приобрести несколько тысяч масок для дальнейшей перепродажи. Незнакомец попросил перевести аванс за товар, который после получения денег он доставит в течение двух часов.

Мужчина предоставил данные банковской карты, а доверчивая горожанка перевела на неё 15 тысяч рублей. После этого на связь с ней больше никто не выходил, а телефон афериста оказался недоступен.

Потерпевшая решила обратиться за помощью в полицию, куда сообщила об обмане. Жертва мошенничества указала телефон и номер карты получателя денег, а стражи порядка приступили к поискам подозреваемого в преступлении.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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