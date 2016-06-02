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Мошенник обманул жительницу Владивостока, которая захотела купить тысячи медицинских масок для перепродажи

Мошенник обманул жительницу Владивостока, которая захотела купить тысячи медицинских масок для перепродажи

Желание приобрести крупную партию медицинских масок для дальнейшей перепродажи закончилось для местной жительницы обращением в полицию. Продавец получил часть денег в качестве предоплаты, пообещал доставить товар и больше не вышел на связь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о мошеннических действиях в полицию в середине апреля заявила женщина-предприниматель. Пострадавшая рассказала, что на одном из городских сайтов нашла объявление о продаже оптовой партии медицинских масок по очень выгодной цене.

Женщина написала продавцу о том, что хочет приобрести несколько тысяч масок для дальнейшей перепродажи. Незнакомец попросил перевести аванс за товар, который после получения денег он доставит в течение двух часов.

Мужчина предоставил данные банковской карты, а доверчивая горожанка перевела на неё 15 тысяч рублей. После этого на связь с ней больше никто не выходил, а телефон афериста оказался недоступен.

Потерпевшая решила обратиться за помощью в полицию, куда сообщила об обмане. Жертва мошенничества указала телефон и номер карты получателя денег, а стражи порядка приступили к поискам подозреваемого в преступлении.

По факту случившегося проводится проверка.   

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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