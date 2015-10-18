Жительница Владивостока пострадала из-за парковочного места

Проверку по факту нанесения телесных повреждений и порчи личного имущества проводят сотрудники полиции. Пострадавшая горожанка сообщила, что ее избили неизвестные мужчины из-за парковочного места.

Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на VL.ru, инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов на проспекте Красного Знамени, где 43-летняя женщина попыталась припарковать свой автомобиль марки Toyota. У нее произошел конфликт с незнакомцами, которые также хотели поставить свою машину на это место.

В ходе словесной перепалки мужчины оскорбили пострадавшую, а затем нанесли ей телесные повреждения, разбили ее авто и быстро уехали с места происшествия. Пострадавшая сообщила о нападении в полицию и уточнила, что злоумышленников зафиксировал установленный в ее машине регистратор.

Стражи порядка опросили горожанку и приступили к поискам подозреваемых в нанесении побоев и порче имущества. По факту случившегося проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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