Об отсутствии «коронавирусных» выплат медработникам можно пожаловаться на сайте госуслуг

На Едином портале госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат.

Создать на портале госуслуг специальный раздел для обращения медиков, чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении, потребовал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами Правительства РФ 15 мая 2020 года.

"Необходимо контролировать каждый конкретный случай, средства в положенном объеме должны дойти до каждого человека, кто работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска", – сказал он. ⠀

Напомним, средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484.

С этого дня в отдельных регионах, по поручению главы Следственного комитета РФ, начались проверки по фактам невыплаты денежных компенсаций медикам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]