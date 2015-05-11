Новости Общество Видео
Сегодня, 15:10

Неадекватная женщина пугает горожан в районе Луговой во Владивостоке

Неадекватная женщина пугает горожан в районе Луговой во Владивостоке

Источник фото: "Экипажи ДПС"

Ежедневно на территорию перед автомойкой в районе Луговой во Владивостоке приходит неадекватная женщина и выполняет странные действия. Люди, которые работают здесь, не знают, что делать с дамой. 

На видео, опубликованном в соцсети, танцующую женщину с территории дворник выгнал, как говорится, поганой метлой.

По рассказам очевидцев, странная женщина молится на машины, подходит к людям, хватает за руки. Недавно молилась на проходящий поезд. Иногда она занимается йогой на асфальте в носках перед воротами автомойки.

С неадекватной женщиной пытались вести беседу арендодатели территории, но безрезультатно. 

"Психбольница забирать ее отказывается. Сегодня у нас в коридоре вытворяла странные действия в трясучке, как наркоманка. Раньше было смешно, теперь страшно", - говорит очевидец.

 

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме