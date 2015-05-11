Неадекватная женщина пугает горожан в районе Луговой во Владивостоке
Ежедневно на территорию перед автомойкой в районе Луговой во Владивостоке приходит неадекватная женщина и выполняет странные действия. Люди, которые работают здесь, не знают, что делать с дамой.
На видео, опубликованном в соцсети, танцующую женщину с территории дворник выгнал, как говорится, поганой метлой.
По рассказам очевидцев, странная женщина молится на машины, подходит к людям, хватает за руки. Недавно молилась на проходящий поезд. Иногда она занимается йогой на асфальте в носках перед воротами автомойки.
С неадекватной женщиной пытались вести беседу арендодатели территории, но безрезультатно.
"Психбольница забирать ее отказывается. Сегодня у нас в коридоре вытворяла странные действия в трясучке, как наркоманка. Раньше было смешно, теперь страшно", - говорит очевидец.
Видео - "Экипажи ДПС"
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