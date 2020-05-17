Кожемяко разочаровался от поездки по Владивостоку

В воскресенье, 17 мая, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк провели рейд по соблюдению санитарных требований в общественном транспорте и в торговых точках Владивостока,- соощает "Вести: Приморье".

"Именно в общественных местах, по нашим данным, большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом. Выводы рейда не утешительные - лишь не многие водители автобусов и продавцы магазинов носят маски и перчатки. На первый раз сделали им устное предупреждение. При повторном нарушении - запретим работать через суд", - написал на своей страничке в "Инстаграм" Олег Кожемяко.

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Соблюдать санитарные требования приморцам предстоит еще долго.

"Каждое нарушение может стать причиной заболевания десятков людей. Пока каждый из нас не проявит сознательность и не начнёт соблюдать простые правила - носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, - в крае будет расти заболеваемость. В свою очередь, высокие показатели по заболевшим не дают нам приступить к поэтапному снятию ограничений", -отметил губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]