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Кожемяко объявил о двухдневных широкомасштабных рейдах на транспорте

Кожемяко объявил о двухдневных широкомасштабных рейдах на транспорте

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что необходимо в течение двух дней провести рейды на транспорте, чтобы проверить, как соблюдается масочно-перчаточный режим. Глава региона считает, что нужно дисциплинировать водителей автобусов общественного транспорта и такси.

"Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на соблюдении противоэпидемических мер в общественном транспорте. Автобусы, трамваи и такси - один из основных источников распространения коронавируса.

Сегодня всем главам муниципалитетов дано поручение обратить на это особое внимание. Нужно контролировать ситуацию на местах и обязательно проводить дезинфекцию салонов", - написал сегодня на своей странице в "Инстаграм" губернатор Приморья.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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