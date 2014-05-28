Жители вышли с протестом: Стало известно, что построят на месте вырубки деревьев на Красного Знамени

Среди жилых домов на Красного Знамени планируют построить двухэтажный общественно-бытовой центр с магазинами, кафе и парковкой на крыше. Об этом рассказал представитель застройщика ООО «Форуминвест», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru. Однако местные жители не готовы уступать свою автостоянку и оставшиеся деревья под стройплощадку.

Жители девятиэтажек на Красного Знамени 98-104 требуют прекратить вырубку деревьев и оставить им автостоянку. Возмущённые горожане звонят и пишут в редакцию, интернет-приёмную администрации Владивостока, в Instagram губернатору Приморья и прокуратуру.

Выяснилось, разрешение на вырубку 700 деревьев и 40 кустарников у рабочих есть, кроме того, копия его висит на информационном стенде у будки охранника стоянки. Общественных слушаний по поводу этой стройки не было, по крайней мере жители Красного Знамени об этом ничего не знают.

Вечером 17 мая самые активные жители домов устроили собрание и позвали журналистов. Их не напугал ни дождь, ни штраф за нарушение режима самоизоляции. Люди готовы даже нанять адвоката за свои деньги и уже собирают на его услуги по 200 рублей.

«Внизу, напротив парковки, находятся деревья. Их начали рубить 16 мая. Мы сами садили деревья на этом склоне, а кто-то берёт и вырубает. Нас лишают и зелёных насаждений, и парковочных мест», – жалуется Елена.

Парковка около этих домов действительно очень востребована: она вмещает около 200 машин. Остальные стоят у подъездов, но там места катастрофически мало.

«Когда-то здесь были гаражи, но со временем эта территория превратилась в автостоянку. Владельцы парковки взяли землю в долгосрочную аренду. Я не знаю, заодно ли они со строителями. Но зачем в этом районе нужен ещё один торговый центр? Он будет неудобным, даже если там разместятся офисы», – считает Константин.

В понедельник, 18 мая, местные жители снова устраивают собрание. Начало в 18:30.

На встрече в воскресенье представителей застройщика не было и сегодня не будет. С исполнительным директором ООО «Форуминвест» Владимиром Гаврилишиным корреспондент связался по телефону.

«Строительство в ближайшие полгода не планируется из-за карантина, поэтому на этом месте останется автостоянка. Деревья спиливаем сейчас, потому что разрешение на вырубку имеет определённый срок действия. Разрешение на строительство у нас на руках, действительно оно до конца следующего года», – рассказал Владимир Гаврилишин.

По данным кадастровой карты, площадь участка 25:28:010020:207 50 соток. Назначение земли – строительство и эксплуатация общественно-бытового центра. В нём, по словам представителя застройщика, разместятся магазины, предприятия бытового обслуживания, детские площадки и точки общепита.

«Здание будет высотой в два этажа, а кровля будет на уровне дороги у домов. Крыша будет эксплуатируемой, на ней разместится парковка, как для посетителей комплекса, так и для жителей домов, если это их устроит», – добавил исполнительный директор ООО «Форуминвест».

Отметим, согласно данным ИАС Seldon.Basis, до октября 2019 года «Форумтинвесту» принадлежала доля в уставном капитале ООО «Стройстайл», учредителем которого является Раиса Николаева, мать бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. На сегодняшний день достоверных связей между двумя организациями обнаружить не удалось.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]