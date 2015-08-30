Сегодня, 15:15
Грузовик улетел с дороги в кювет (видео)
Эвакуатор пришел на помощь водителю грузовика, который «ушел» с дороги, свалившись в кювет, сообщают «Вести:Приморье».
Авария произошла в Уссурийском округе, за селом Воздвиженка. На кадрах видео, опубликованных в instagram dps_mesto видно, что грузовик каким-то странным образом оказался на встречной полосе.
Детали аварии уточняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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