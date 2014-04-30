«Деньги или билеты?»: Движение поездов в Приморье изменилось

В связи со снижением числа пассажиров РЖД внесла изменения в движение пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории Приморья, сообщают «Вести:Приморье». Пассажирам возвратят деньги за билеты без комиссионного сбора или предоставят места в других поездах.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, с 26 мая 2020 года поезд №7/8 сообщением «Новосибирск – Владивосток» будет ходить с периодичностью один раз в четыре дня, а с 27 мая отменяется поезд №47/48 «Омск – Владивосток».

«Снижение спроса на железнодорожные пассажирские перевозки из-за коронавирусной инфекции может составить более 60%. Возросло и количество возвращаемых проездных документов – на запланированные в апреле поездки возврат составил более 45%, в мае – более 35%», – уточнили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что при снятии ограничений, связанных с передвижением граждан, ОАО «РЖД» сможет быстро восстановить курсирование пассажирских поездов в границах Приморья.

В минтрансе добавили, что в настоящее время в крае отменено 25 пригородных поездов.

«Что касается авиаперевозок, то внутрикраевые авиамаршруты в Приморье не отменялись, однако самолеты летают в зависимости от наполняемости», – уточнили специалисты.

Ограничения коснулись и автобусных перевозок – сокращено 68 внутримуниципальных рейсов, что составляет 8% от всех регулярных межмуниципальных перевозок, при этом ни один маршрут не был сокращен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]