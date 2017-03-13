Новости Общество Происшествия
Сегодня, 10:59

Видео зверского избиения девушки сверстницей в Приморье попало в соцсеть

Видео зверского избиения девушки сверстницей в Приморье попало в соцсеть

Источник фото: Yakutia24, Newsbox24.tv

Чем провинилась девушка, не понятно, но жестокость, с которой хулиганка расправляется со свей жертвой зашкаливает, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

На видео девушка смиренно и безмолвно сидит на скамейке, в то время как её избивают и таскают за волосы.

Весь процесс экзекуции снимают на камеру. Причем слышно, что там целая толпа, включая и парней, которые явно от увиденного получают удовольствие.

Как стало известно, инцидент случился в Лесозаводске. И данным видео уже заинтересовались правоохранительные органы. Проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме