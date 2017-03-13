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Видео зверского избиения девушки сверстницей в Приморье попало в соцсеть
Чем провинилась девушка, не понятно, но жестокость, с которой хулиганка расправляется со свей жертвой зашкаливает, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
На видео девушка смиренно и безмолвно сидит на скамейке, в то время как её избивают и таскают за волосы.
Весь процесс экзекуции снимают на камеру. Причем слышно, что там целая толпа, включая и парней, которые явно от увиденного получают удовольствие.
Как стало известно, инцидент случился в Лесозаводске. И данным видео уже заинтересовались правоохранительные органы. Проводится проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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